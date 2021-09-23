المرور بغزة: 4 إصابات إحداها خطيرة في 15 حادث سير خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الخميس، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.وقالت المرور: "إن 15 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق خلّفت 4 إصابات بين متوسطة وطفيفة، إلى جانب أضرار مادية بالمركبات ومكونات الطريق"، بحسب ما جاء على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة.وفي تفصيل الإصابات، أوضحت الإحصائية أن الحوادث المرورية تسببت بوقوع إصابة واحدة خطيرة، و3 إصابات متوسطة.وأشارت الإحصائية إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن أضرار مادية بـ 18 مركبة.