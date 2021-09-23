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إيران ترد على تصريحات الملك السعودي وتكشف أخر التطورات الدبلوماسية

إيران ترد على تصريحات الملك السعودي وتكشف أخر التطورات الدبلوماسية
علم إيران والسعودية
أجرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، اتصالات مع المملكة العربية السعودية في الأشهر القليلة الماضية، وُصفت بالمحادثات الجيدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريح مع وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية: "أجرينا عدة جولات من المحادثات مع الحكومة السعودية في بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت محادثات جيدة بشأن العلاقات الثنائية"، مضيفاً أن التقدم في المحادثات بشأن أمن الخليج كان جاد للغاية.

ونفى زاده، توقف المحادثات، مشيراً إلى تبادل الرسائل على المستوى المناسب بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها.

وأضاف: "نعتقد أنه إذا أولت حكومة السعودية اهتماما جادا برسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن حل المشكلات في المنطقة يكمن داخل المنطقة نفسها، وأنه يجب أن نتوصل إلى آلية إقليمية شاملة، حينها يمكن أن تكون لدينا علاقة مستقرة وجيدة بين البلدين المهمين في المنطقة، وهما إيران والسعودية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كشف، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أن مباحثات أولية تجري بين بلاده وطهران، معربا عن أمله في أن تقود إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وقال الملك السعودي : "إن إيران دولة جارة"، مضيفا: "نأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة". كما أعرب الملك سلمان عن أمله في أن تمهد المحادثات مع طهران إلى "تحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف أنه يأمل في أن تقود المباحثات إلى وقف إيران ما سماها: "جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة".

الجدير ذكره، أن السعودية وإيران قطعت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2016، عقب إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب، وهي الواقعة التي أتبعها هجوم محتجين على سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

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