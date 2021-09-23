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الملك السعودي: إيران دولة جارة ونأمل تحسين العلاقات الدبلوماسية معها

الملك السعودي: إيران دولة جارة ونأمل تحسين العلاقات الدبلوماسية معها
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، أن إيران دولة جارة، وبلاده تأمل في أن تؤدي المحادثات الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وقال العاهل السعودي خلال كلمته التي ألقاها في أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إنه يأمل في أن تمهد تلك المحادثات في إقامة علاقات تعاون مبنية على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات".

وأشار الملك السعودي إلى أن السياسية الخارجية لبلاده تدعم الحوار والحلول السلمية، مؤكداً على أن المملكة تدعم الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

في سياق متصل، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح في آيار/ مايو الماضي أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، وتلاها تصريح من فيصل بن فرحان،وزير الخارجية السعودي، يصف المحادثات بأنها في مرحلة (استكشافيّة).

وكانت هذه هي أول مرة يتم الكشف فيها رسمياً عن إجراء مباحثات رسمية مباشرة بين السعودية وإيران منذ قطع العلاقات بينهما عام 2016، إثر اعتداء محتجين على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.

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