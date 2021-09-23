الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يقتل ملايين الأشخاص سنويًا





رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بأن تلوث الهواء يقتل سبعة ملايين شخصًا سنويًا، خاصة في البلدان الفقيرة، معلنة فرض قيود أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية، ومن بينها الجزيئات العالقة في الهواء.وقالت المنظمة في بيان: إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعرض لتلوث الهواء، واضعة مخاطر تسببه بالمرض على قدم المساواة مع التدخين والأكل غير الصحي.وأشارت إلى أنها عدلت جميع المستويات الإرشادية لجودة الهواء تقريبا باتجاه تنازلي، مؤكدة أن تجاوز المستويات الجديدة تصاحبه مخاطر كبيرة على الصحة، وأن الالتزام بها يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح في مختلف دول العالم.وتهدف المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة إلى حماية الناس من الآثار الضارة لتلوث الهواء وتستخدمها الحكومات كمرجع للمعايير الملزمة قانونًا.