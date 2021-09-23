شاهد: التحالف العربي يستهدف زورقين مفخخين في اليمن













رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن استهدافه لزورقين مفخخين تابعين لـ (أنصار الله اليمنية)، قبل تنفيذ هجوم على طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.​ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مقطعاً جوياً مصوراً لعملية الاستهداف، قائلةً: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدمر زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية، مساء الاثنين، بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة".وأضاف التحالف: "أن عملية تدمير الزورقين جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".