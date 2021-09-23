اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الطوارئ الروسية، اختفاء طائرة من طراز (أن-26) على متنها ستة أشخاص اختفت من الرادارات في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.وحسب البيانات المتوفرة، اختفت الطائرة التابعة لمؤسسة "الاختبارات والنظم الجوية" من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم مدينة خاباروفسك، أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية، وذلك وسط ظروف جوية لطيفة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح مصدر مطلع في وكالة (إنترفاكس) أن تحليق الطائرة جرى عند ارتفاع 600 متر.وهرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي اختفت فيها الطائرة بحثا عنها.