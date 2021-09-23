جامعة الدول العربية: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء النهضة

عبر أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن اعتقاده بأن إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة الذي تسبب بأزمة بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى.



وقال أبو الغيط في حديث لقناة مصرية، أمس : "لا أطلق عليه اسم سد النهضة ولكنه سد الخراب للدولتين العربيتين أو على الأقل يبدو وكأنه سد خراب، وأن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب أو ما يعرف بسد النهضة في 1 نيسان/ أبريل2011"، وفق ما نقلته (TRT عربي).



وأضاف: "أن إسرائيل وجدت سد الخراب شهر عسل تاريخي وفرصة عظيمة لكنهم سيدفعون ثمنه بعد (20) عام".



وتحاول مصر والسودان منذ عشرة أعوام حل قضية سد النهضة الأثيوبي بالتفاوض مع إثيوبيا، والذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار وقد يكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى (6500) ميغاوات.







رام الله - دنيا الوطن