شؤون فلسطينية

فروانة: المئات من الأسرى والمحررين استشهدوا متاثرين بأمراض ورثوها عن السجن

فروانة: المئات من الأسرى والمحررين استشهدوا متاثرين بأمراض ورثوها عن السجن
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الناصر فروانة: "إن (226) أسيرا استشهدا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ العام1967، هذا بالاضافة لمئات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون وما تعرضوا له من تعذيب واهمال طبي خلال فترات
اعتقالهم.

و أضاف فروانة" إن الشهيد حسين مسالمة هو واحد من هؤلاء الأسرى الذين افرج عنهم قبل انتهاء مدة محكوميتهم، بسبب تدهور اوضاعه الصحية، فنقل حسين المحرر من سجون
الاحتلال منذ ان افرج عنه قبل 7 شهور للمستشفى وهو مكبل بالسرطان ومثقل بوجعه وآلامه، حتى استشهد قبل قليل في المستشفى الاستشاري برام الله".

وكان الشهيد حسين مسالمة (40 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، قد اعتقل عام2002 وصدر بحقه حكما بالسجن 20 سنة وافرج عنه في شهر فبراير الماضي بعد قضاء قرابة 18 سنة وقبل انتهاء مدة حكمه بسبب تدهور وضعه الصحي جراء اصابته بمرض سرطان الدم (لوكيميا).

و تابع" إن استشهاد الاسير المحرر حسين مسالمة يفتح من جديد ملف الاوضاع الصحية في سجون الاحتلال وما يتعرض له الاسرى والمعتقلين من اهمال طبي متعمد، كما ويكشف حجم الاستهتار الاسرائيلي بحياة الاسرى واوضاعهم الصحية، مما يستوجب الضغط على المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لانقاذ حياة الاسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال وخاصة الذين يعانون من امراض مزمنة وخطيرة ولا يتلقون الرعاية الصحية
اللازمة والعلاج المناسب".

و يوجد قرابة (600) اسير واسيرة يعانون من امراض
مختلفة، بعضهم يعاني من امراض خطيرة ومزمنة كالقلب والكلى والسرطان.

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