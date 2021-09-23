دولي

بلينكن يؤكد دعم واشنطن للعملية السياسية وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

بلينكن يؤكد دعم واشنطن للعملية السياسية وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا
لقاء بلينكن مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي
التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لبحث العملية السياسية في البلاد.

وأكد بلينكن، دعم واشنطن للعملية السياسية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزاري دولي بشأن ليبيا في نيويورك أكد فيه المجتمعون دعمهم لخارطة الطريق في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بمشاركة الولايات المتحدة ودول الجوار الليبي، دعت إلى الاجتماع للتأكيد على دعم خارطة الطريق التي توصل إليها ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وطالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، المسؤولين في ليبيا بالعمل على إنجاز الخطوات المطلوبة في خارطة الطريق، وخروج المرتزقة الأجانب.

وقال ماس : "يتوقع المجتمع الدولي من المسؤولين الليبيين في طرابلس، العمل من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر". 

وأضاف: "نحتاج لتكثيف الضغط الدولي ودعم المسؤولين عن الإعداد للانتخابات. يجب أيضا مواصلة العمل حتى يغادر المرتزقة الأجانب ليبيا".
وشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على المطالب نفسها خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وطالب بلينكن بإخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب، وأكد دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات مؤتمر جنيف.

وعقب مشاركته في الاجتماع الخاص بليبيا، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري الدعوة لخروج المرتزقة، وإجراء الانتخابات في موعدها.

ويشار إلى أن تصويت مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أحدث قلقا دوليا خشية أن تعرقل الخطوة مسار التسوية، وتحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها وأكدت أن الحكومة الحالية هي الحكومة الشرعية في ليبيا، وأن تغييرها يتم عبر صناديق الاقتراع.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تحذر: 16 مليون شخصاً في اليمن معرضون للمجاعة

الأمم المتحدة تحذر: 16 مليون شخصاً في اليمن معرضون للمجاعة

تركيا: اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

تركيا: اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

طالبان تعتذر لباكستان بشأن حادثة نزع العلم

طالبان تعتذر لباكستان بشأن حادثة نزع العلم

الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يقتل ملايين الأشخاص سنويًا

الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يقتل ملايين الأشخاص سنويًا

الولايات المتحدة تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين &#34;المعرّضين للخطر&#34;

الولايات المتحدة تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين "المعرّضين للخطر"

اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

طالبان: هجمات تنظيم الدولة (داعش) تحت السيطرة

طالبان: هجمات تنظيم الدولة (داعش) تحت السيطرة

فرنسا: حلف (الناتو) يهدف إلى حماية أوروبا وليس مواجهة الصين

فرنسا: حلف (الناتو) يهدف إلى حماية أوروبا وليس مواجهة الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة العدل تنعى الشهيد الأسير المحرر مسالمة

وزارة العدل تنعى الشهيد الأسير المحرر مسالمة

البرغوثي: قرار الانتخابات المحلية هو تجاهل للكل الفلسطيني

البرغوثي: قرار الانتخابات المحلية هو تجاهل للكل الفلسطيني

الاحتلال يعتقل شابا ويداهم منزلا في سلوان

الاحتلال يعتقل شابا ويداهم منزلا في سلوان

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين في دير الحطب بنابلس

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين في دير الحطب بنابلس

حركة (حماس) تعقب على استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة

حركة (حماس) تعقب على استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة

الديمقراطية تنعى الأسير المحرر حسين مسالمة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده

الديمقراطية تنعى الأسير المحرر حسين مسالمة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده

حقوق الانسان تدين اقتحام حرم جامعة الأزهر

حقوق الانسان تدين اقتحام حرم جامعة الأزهر

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة الغربية

منوعات

شاهد: احتفال رنا سماحة وزوجها بالصلح

شاهد: احتفال رنا سماحة وزوجها بالصلح

نجلاء بدر تكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم إنجابها

نجلاء بدر تكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم إنجابها

حقيقة اصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس (كورونا)

حقيقة اصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس (كورونا)

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

عربي

الجزائر: البرلمان يمنح الثقة للحكومة الجديدة

الجزائر: البرلمان يمنح الثقة للحكومة الجديدة

إيران ترد على تصريحات الملك السعودي وتكشف أخر التطورات الدبلوماسية

إيران ترد على تصريحات الملك السعودي وتكشف أخر التطورات الدبلوماسية

الملك السعودي: إيران دولة جارة ونأمل تحسين العلاقات الدبلوماسية معها

الملك السعودي: إيران دولة جارة ونأمل تحسين العلاقات الدبلوماسية معها

شاهد: التحالف العربي يستهدف زورقين مفخخين في اليمن

شاهد: التحالف العربي يستهدف زورقين مفخخين في اليمن