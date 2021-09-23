بلينكن يؤكد دعم واشنطن للعملية السياسية وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لبحث العملية السياسية في البلاد.وأكد بلينكن، دعم واشنطن للعملية السياسية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.جاء ذلك على هامش اجتماع وزاري دولي بشأن ليبيا في نيويورك أكد فيه المجتمعون دعمهم لخارطة الطريق في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها.وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بمشاركة الولايات المتحدة ودول الجوار الليبي، دعت إلى الاجتماع للتأكيد على دعم خارطة الطريق التي توصل إليها ملتقى الحوار السياسي في جنيف.وطالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، المسؤولين في ليبيا بالعمل على إنجاز الخطوات المطلوبة في خارطة الطريق، وخروج المرتزقة الأجانب.وقال ماس : "يتوقع المجتمع الدولي من المسؤولين الليبيين في طرابلس، العمل من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر".وأضاف: "نحتاج لتكثيف الضغط الدولي ودعم المسؤولين عن الإعداد للانتخابات. يجب أيضا مواصلة العمل حتى يغادر المرتزقة الأجانب ليبيا".وشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على المطالب نفسها خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.وطالب بلينكن بإخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب، وأكد دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات مؤتمر جنيف.وعقب مشاركته في الاجتماع الخاص بليبيا، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري الدعوة لخروج المرتزقة، وإجراء الانتخابات في موعدها.ويشار إلى أن تصويت مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أحدث قلقا دوليا خشية أن تعرقل الخطوة مسار التسوية، وتحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها وأكدت أن الحكومة الحالية هي الحكومة الشرعية في ليبيا، وأن تغييرها يتم عبر صناديق الاقتراع.