فرنسا: حلف (الناتو) يهدف إلى حماية أوروبا وليس مواجهة الصين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، أمس، أن الهدف الأساسي لحلف (الناتو) لا يكمن في مواجهة الصين بل في حماية أوروبا، وضمان الأمن في كلا ساحتي المحيط الأطلسي.وقالت بارلي في كلمتها أمام نواب مجلس الشيوخ الفرنسي: "إن باريس وبرلين قررتا البدء بمراجعة مفهوم الناتو الاستراتيجي مع الحلفاء فيه"، مؤكدةً أن التحالف لا يعني أن يكون أحد رهينة لمصالح طرف آخر.أضافت وزيرة الدفاع الفرنسية: "هل يجب علينا الانسحاب من الناتو وإغلاق الباب؟ لا أعتقد أنه ينبغي لنا تبني هذه الخطوة، الأحداث أثبتت ما كنا نؤكد عليه دائما من غياب للتنسيق بين أعضاء الحلف".وذكرت بالاضطرابات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، بعد تحركات تركيا في البحر المتوسط، والانسحاب الأمريكي غير المنسق من أفغانستان.وعلقت الوزيرة على اتفاقية (أوكوس)، وإلغاء كانبيرا صفقة شراء غواصات فرنسية، بأن أستراليا لم تبلغ فرنسا كما قالت، وفاجئتها.ويعتبر حلف الناتو منظمة عسكرية أوروبيّة أنشأت في الحرب الباردة لمواجهة حلف (وارسو)، ويضم (28) دولة.