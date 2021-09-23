الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد اجراء 4586 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 1758 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 160733 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20564 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 138850 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1319 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 396768 شخصا.