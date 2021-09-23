حقوق الانسان تدين اقتحام حرم جامعة الأزهر



ودعا البيان حركة (حماس) للعمل على اتخاذ خطوات لمنع هذه الاعمال والسير باتجاه انجاز ملف المصالحة والموافقة على اجراء الانتخابات، لما فيه خير لمصلحة شعبنا وقضيته الوطنية.





رام الله - دنيا الوطنأدانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، إقدام عناصر من حركة (حماس) اقتحام حرم جامعة الأزهر في غزة.وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الخميس "إن هذا الأمر لهو على مستوى عال من الخطورة التي تهدد القيم والمثل السائدة في مجتمعنا الذي يتعاطى مع التعليم ومؤسساته بطريقة تكاد تكون مقدسة".وأضاف البيان "إن اقتحام هذه العناصر لحرم الجامعة والاعتداء على الطلاب بسب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، لهو اعتداء على رمز من رموز الشعب الفلسطيني ونضاله الذي اقترنت فيه هذه الكوفية بملازمتها لرمز النضال الوطني الشهيد ياسر عرفات، وهو اعتداء على حقوق المواطنين في حرية التعبير والنشاط المشروع إضافة الى انه وبشكل أساسي اعتداء على صرح علمي وأكاديمي مهم".