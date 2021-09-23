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الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عددا من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامح محمد عبد الهادي رماحة (18 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم
الجلزون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا قضاء رام الله، واعتقلت الشاب نهاد إياد حمدان بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وخربت في محتوياته، و في أريحا فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الشنب بعد دهم واقتحام مدينة أريحا.

وفي جنين، اعتقلت قوة للاحتلال 3 شبان بعد دهم منازلهم في بلدة يعبد غرب جنين، والمعتقلون الثلاثة هم سميح عمارنة ويزن أبو
زرينة وأحمد زهير.

وفي قلقيلية ألقى شبان عبوات محلية الصنع صوب جنود الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، حملات دهم واعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

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