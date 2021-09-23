توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت لاهيا شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، تضم خمس جرافات ودبابتين، في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جرافات الاحتلال نفذت أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة شمال بيت لاهيا، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل في المكان.يشار إلى أن آليات الاحتلال تتوغل بين الفينة والأخرى وتجرف أراضي للمزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.