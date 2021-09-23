حرية يدعو لإجراء انتخابات شاملة في كافة محافظات الوطن





و تُجري المرحلة الثانية من الانتخابات في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق"، والذي بدوره يعزز ويكرس الانقسام، ويفرض حالة هيمنة وتفرد بالقرار دون الاجماع الوطني.و أكد التجمع على أن محاولة إجراء انتخابات محلية، دون اتفاق وطني على إجرائها، يعتبر التفاف على الديمقراطية وقرار انفرادي لا يراعي فيه المصلحة الوطنية لإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".و قال: "إن الدعوة إلى إجراء انتخابات محلية في هذا الوقت هو قرار سياسي لا يراعي إلا المصالح الحزبية، والتفاف على المجتمع الدولي للإيحاء بوجود عملية ديمقراطية، لكن في الحقيقة خلاف ذلك".و حذر التجمع من تفرد السلطة بقراراتها، وعدم جديتها بتجديد الشرعية بالانتخابات الشاملة وطالب بتهيئة الظروف الإيجابية لتعزيز إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، وضرورة التراجع عن القرار، والدعوة لإجراء انتخابات شاملة لتجديد الشرعية، وإجراء الانتخابات المحلية في كل الوطن، و كذلك الدعوة لعدم التفرد بالقرارات الوطنية.