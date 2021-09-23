توقعات بمصادقة مجلس النواب الأمريكي على دعم منظومة القبة الحديدية في إسرائيل



وقد قدم الحزب الديمقراطي مجدداً أمس الاقتراح الذي يشمل تمويل تجديد مخزون الصواريخ التي تستخدمها المنظومة ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب عليه مساء اليوم.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لابيد قد أجرى محادثات متواصلة مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستين هوير، بعد أن أعرب بعض النواب الديموقراطيين من الجناح اليساري المتطرف في الحزب عن معارضتهم لشمل هذا البند في مشروع القانون.



ورجح مسؤولون إسرائيليون أن تصل الأموال بمبلغ مليار دولار لتمويل إنتاج الصواريخ إلى إسرائيل في غضون أسابيع عدة.



وقال مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة (هآرتس)، إن المشكلة تعد فنية فقط، وأنه لا علاقة لإسرائيل بطريقة إقرار الميزانية في الكونغرس.





وأضاف المصدر أن هناك مخزونا كافيا من الصواريخ لتفعيل المنظومة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن يصادق مجلس النواب الأميركي مساء اليوم على تخصيص الأموال لدعم منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، لاعتراض القذائف الصاروخية.