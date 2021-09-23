السفير علي حسن يعزي مصر قيادة وشعبا في رحيل المشير





رام الله - دنيا الوطنقدم السفير علي حسن سلمان ناصر سفير وعضو الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة خالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة والشعب المصري في رحيل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس العسكري السابق.وقال السفير"حسن" في بيان صحفي له اليوم إن المشير طنطاوي كان رجلا وطنيا محبا لوطنه، وتولى قيادة المجلس العسكري في ظروف عصيبة من تاريخ مصر، و استطاع بعون الله أن يحفظ مصر من أي فتنة أو شر، خاتما كلامه بالدعاء بالرحمه للمغفور لهبإذن الله.