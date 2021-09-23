قطاع غزة: 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، عن حالة الطرق لصباح اليوم الخميس.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 15 حادث سير نتج عنها 4 إصابات متوسطة وإصابات طفيفة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن