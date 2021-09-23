دولي

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة للمرة الأولى مرة منذ شهر

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة للمرة الأولى مرة منذ شهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة منذ شهر، انخفض عدد حالات (كورونا) النشطة في إسرائيل إلى أقل من 70 ألفا. 

ويعزو الخبراء في إسرائيل ذلك، إلى تطعّم أكثر من ثلاثة ملايين شخص بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبدأت الولايات المتحدة الليلة الماضية تحذو حذو إسرائيل، حيث صادقت – كخطوة أولى – على منح هذه الجرعة للمسنين وللفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ويشار الى ان وزارة الصحة وصناديق المرضى في إسرائيل تجمع معلومات مفصلة من ملايين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعات الثلاث عن الأعراض الجانبية لهذا التطعيم بما في ذلك
من تقارير يقدمها أفراد الطواقم الطبية، إلا ان هناك شكاوى حول عدم الشفافية التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع هذه المعلومات.

ويشار إلى أن سلطة الادوية والأغذية الامريكية الـ "إف دي أيه" رفضت الاستناد الى المعلومات التي تلقتها من إسرائيل لإقرار تطعيم الفئات العمرية دون الـ 60.

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