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تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة  فوق معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

يوم السبت، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية  خفيفة إلى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-17 23-16 26-17 بيت لحم 25-17 23-16 26-17
رام الله والبيرة 24-16 22-15 25-16 طولكرم 27-19 25-18 29-20
نابلس 26-18 24-17 27-18 قلقيلية 27-19 25-18 29-20
جنين 28-19 27-18 30-20 سلفيت 25-17 23-16 26-17
طوباس 29-20 28-19 31-21 روابي 26-18 24-17 27-18
الخليل 24-16 22-15 25-16 غزه 28-22 26-21 30-22
أريحا 35-25 33-24 35-25 خانيونس 28-22 26-21 30-22
الأغوار الشمالية 33-23 31-21 33-23 رفح 29-20 27-20 31-21

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