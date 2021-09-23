شؤون فلسطينية

إضراب شامل في بيت لحم عقب استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة

إضراب شامل في بيت لحم عقب استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة (فتح)، في مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة، بما فيها المدارس، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة.

ودعت الحركة، في بيان صحفي، إلى تصعيد الاشتباكات مع الاحتلال في جميع نقاط التماس، تعبيراً عن الغضب الشعبي لاستشهاد الأسير المحرر مسالمة.

وأشارت الحركة، إلى أن سيتم نقل جثمان الشهيد، الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً، من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، في مراسم عسكرية، إلى منزله في بلدة الخضر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وأوضحت، في بيانها، أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد مسالمة في مسجد الخضر الكبير، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في بلدة الخضر.

واستشهد الأسير المحرر، حسين مسالمة، في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، مساء الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، التي أمضى فيها 18 عاماً في الأسر.

أخبار ذات صلة

فتح بشمال الخليل تطالب باستحداث ثلاث محافظات جديدة وتهدد بمقاطعة الحكومة

فتح بشمال الخليل تطالب باستحداث ثلاث محافظات جديدة وتهدد بمقاطعة الحكومة

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

رئيس جامعة الأزهر بغزة: توصلنا لاتفاق مع الشرطة لمنع تكرار ما حدث

رئيس جامعة الأزهر بغزة: توصلنا لاتفاق مع الشرطة لمنع تكرار ما حدث

مركزية فتح: الطبيعة الإخوانية لحماس ترفض مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية

مركزية فتح: الطبيعة الإخوانية لحماس ترفض مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية

استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة في المستشفى الاستشاري برام الله

استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة في المستشفى الاستشاري برام الله

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

راصد جوي: أول امتداد لمنخفض جوي يؤثر على البلاد مع ليلة الخميس- الجمعة

راصد جوي: أول امتداد لمنخفض جوي يؤثر على البلاد مع ليلة الخميس- الجمعة

&#34;الشعبية&#34; تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

"الشعبية" تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

جيش الاحتلال: سقوط طائرة مسيّرة خلال نشاط روتيني في الأراضي السورية

جيش الاحتلال: سقوط طائرة مسيّرة خلال نشاط روتيني في الأراضي السورية

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان