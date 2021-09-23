إضراب شامل في بيت لحم عقب استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة

أعلنت حركة (فتح)، في مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة، بما فيها المدارس، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة.





ودعت الحركة، في بيان صحفي، إلى تصعيد الاشتباكات مع الاحتلال في جميع نقاط التماس، تعبيراً عن الغضب الشعبي لاستشهاد الأسير المحرر مسالمة.





وأشارت الحركة، إلى أن سيتم نقل جثمان الشهيد، الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً، من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، في مراسم عسكرية، إلى منزله في بلدة الخضر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.





وأوضحت، في بيانها، أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد مسالمة في مسجد الخضر الكبير، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في بلدة الخضر.





واستشهد الأسير المحرر، حسين مسالمة، في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، مساء الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، التي أمضى فيها 18 عاماً في الأسر.





رام الله - دنيا الوطن