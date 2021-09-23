شؤون فلسطينية

فتح بشمال الخليل تطالب باستحداث ثلاث محافظات جديدة وتهدد بمقاطعة الحكومة

فتح بشمال الخليل تطالب باستحداث ثلاث محافظات جديدة وتهدد بمقاطعة الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
طالب إقليم شمال الخليل، في حركة (فتح)، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية، باستحداث ثلاث محافظات في الخليل، مؤكداً على مقاطعته لمجلس الوزراء لحين صدور القرار.

وأكد إقليم شمال الخليل، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن مطالبته باستحداث المحافظات الجديدة، تأتي من أجل تلبية كافة احتياجات الخليل الإدارية والأمنية والخدماتية.

وطالب الحكومة العمل بجدية لتطبيق مطالبه على أرض الواقع، وصولاً لتحقيق الأمن والأمان والمساوة وتعزيز هيبة القانون وقطع الطريق أمام الاحتلال وأعوانه، على حد وصف البيان.

وشدد إقليم شمال الخليل، في حركة فتح، أن التعامل مع الحكومة مرهون بما يصدر عنها من قرارات عادلة ومنصفة، مؤكداً على عدم رغبة الإقليم الوصول إلى حالة من التدهور بالمحافظة ومهدداً باتخاذ خطوات احتجاجية أخرى.





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