الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع رئيس مكتب تمثيل مملكة الدنمارك الجديد لدى فلسطين السفير كيتل كارلسن، أوجه التعاون والدعم لقطاع الحكم المحلي خلال المرحلة المقبلة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري.وهنأ الصالح السفير كارلسن بمناسبة توليه مهامه في فلسطين متمنياً له التوفيق والنجاح، مشيداً بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، والدعم الكبير الذي تقدمه مملكة الدنمارك للشعب الفلسطيني في كافة المجالات وبشكل خاص لقطاع الحكم المحلي.وتطرق الصالح للتحضيرات الجارية لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في البلديات المصنفة ج والمجالس القروية في الضفة الغربية وقطاع غزة، المزمع عقدها في 11 من كانون الأول كمرحلة أولى.وشدد الصالح على حرص الوزارة على انجاز انتخابات الهيئات المحلية، تأكيدا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم ومن هم الأقدر على تقديم الخدمات لهم وتطوير مجتمعاتهم، إضافة إلى دعوة الوزارة لكافة شرائح المجتمع بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات وبخاصة فئات المرأة والشباب.وأكد الصالح على أهمية الدعم الدنماركي لقطاع الحكم المحلي والمساهمة الفاعلة في برنامج تطوير البلديات بمراحله المختلفة والأثر الكبير على الأرض من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التطويرية والتنموية لصالح الهيئات المحلية والتي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها.وأعرب الصالح عن استعداد الوزارة وجاهزية طواقمها وطواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعمل مع الجانب الدنماركي من أجل تحديد سبل وأوجه الدعم والمناطق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وبخاصة المناطق المسماة ج، إلى جانب الاستمرار بدعم بلديات قطاع غزة.بدوره، عبر كارلسن عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً استعداده للعمل والتنسيق المتبادل مع الوزارة في أي وقت من أجل متابعة كافة البرامج والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها لاحقا.