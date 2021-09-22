شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع رئيس مكتب تمثيل مملكة الدنمارك الجديد لدى فلسطين السفير كيتل كارلسن، أوجه التعاون والدعم لقطاع الحكم المحلي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري.

وهنأ الصالح السفير كارلسن بمناسبة توليه مهامه في فلسطين متمنياً له التوفيق والنجاح، مشيداً بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، والدعم الكبير الذي تقدمه مملكة الدنمارك للشعب الفلسطيني في كافة المجالات وبشكل خاص لقطاع الحكم المحلي.

وتطرق الصالح للتحضيرات الجارية لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في البلديات المصنفة ج والمجالس القروية في الضفة الغربية وقطاع غزة، المزمع عقدها في 11 من كانون الأول كمرحلة أولى.

وشدد الصالح على حرص الوزارة على انجاز انتخابات الهيئات المحلية، تأكيدا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم ومن هم الأقدر على تقديم الخدمات لهم وتطوير مجتمعاتهم، إضافة إلى دعوة الوزارة لكافة شرائح المجتمع بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات وبخاصة فئات المرأة والشباب.

وأكد الصالح على أهمية الدعم الدنماركي لقطاع الحكم المحلي والمساهمة الفاعلة في برنامج تطوير البلديات بمراحله المختلفة والأثر الكبير على الأرض من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التطويرية والتنموية لصالح الهيئات المحلية والتي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها.

وأعرب الصالح عن استعداد الوزارة وجاهزية طواقمها وطواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعمل مع الجانب الدنماركي من أجل تحديد سبل وأوجه الدعم والمناطق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وبخاصة المناطق المسماة ج، إلى جانب الاستمرار بدعم بلديات قطاع غزة.

بدوره، عبر كارلسن عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً استعداده للعمل والتنسيق المتبادل مع الوزارة في أي وقت من أجل متابعة كافة البرامج والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها لاحقا.

أخبار ذات صلة

فتح بشمال الخليل تطالب باستحداث ثلاث محافظات جديدة وتهدد بمقاطعة الحكومة

فتح بشمال الخليل تطالب باستحداث ثلاث محافظات جديدة وتهدد بمقاطعة الحكومة

رئيس جامعة الأزهر بغزة: توصلنا لاتفاق مع الشرطة لمنع تكرار ما حدث

رئيس جامعة الأزهر بغزة: توصلنا لاتفاق مع الشرطة لمنع تكرار ما حدث

مركزية فتح: الطبيعة الإخوانية لحماس ترفض مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية

مركزية فتح: الطبيعة الإخوانية لحماس ترفض مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية

استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة في المستشفى الاستشاري برام الله

استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة في المستشفى الاستشاري برام الله

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

راصد جوي: أول امتداد لمنخفض جوي يؤثر على البلاد مع ليلة الخميس- الجمعة

راصد جوي: أول امتداد لمنخفض جوي يؤثر على البلاد مع ليلة الخميس- الجمعة

&#34;الشعبية&#34; تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

"الشعبية" تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

الصالح يبحث مع ممثل الدنمارك أوجه التعاون والدعم المستقبلي لقطاع الحكم المحلي

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بقرية دير الحطب شرق نابلس

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بقرية دير الحطب شرق نابلس

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

جيش الاحتلال: سقوط طائرة مسيّرة خلال نشاط روتيني في الأراضي السورية

جيش الاحتلال: سقوط طائرة مسيّرة خلال نشاط روتيني في الأراضي السورية

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان