رئيس جامعة الأزهر بغزة: توصلنا لاتفاق مع الشرطة لمنع تكرار ما حدث

رام الله - دنيا الوطنأكد عمر ميلاد، رئيس جامعة الأزهر بغزة، مساء اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع قيادة الشرطة بغزة، لمعالجة تبعات الأحداث بعد اعتداء شرطة الجامعات على الطلبة داخل الحرم الجامعي.وقال ميلاد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن ما حدث بكل تفاصيله كان صادماً للجميع، ولكننا بتوفيق الله؛ توصلنا ظهيرة اليوم لاتفاق مع قيادة الشرطة في غزة، تم خلاله معالجة تبعات ما حدث بحمد الله".وأضاف، أنه تم الاتفاق على إجراءات تمنع تكرار ما حدث بشكل واقعي وعملي، وتكفل الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة، واستقرار العملية التعليمية.ووجه رئيس جامعة الأزهر، شكره للفصائل الفلسطينية، وقيادات العمل الوطني والأطر الطلابية، ولقيادة الشرطة في غزة، لجهودهم في إنهاء الأزمة.وتابع بالقول:" أؤكد أن رسالة جامعتنا القائمة على إعداد الأجيال وصناعة المعرفة وخدمة المجتمع، هي رسالة سامية تستحق الاحترام والتقدير من كافة شرائح المجتمع".ودعا العاملين والطلبة إلى العودة غداً الخميس "بروح جديدة وطاقة إيجابية للعمل والدراسة"، مضيفاً: "جامعتنا هي احدى أهم منارات العلم التي يتوجب الحفاظ عليها، وطلبتنا هم مصدر فخرنا وهم أبنائنا الذين نُعِدهم لبناء دولتنا الفلسطينية القادمة بإذن الله".