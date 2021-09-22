عكرمة صبري: اقتحامات المستوطنين للأقصى تهدف لفرض واقع جديد

وأوضح صبري أن قطعان المستوطنين لا يتجرؤون على اقتحام الأقصى إلا بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ما يدلل على خوفهم من غضبة المقدسيين أصحاب الحق في المقدسات من جهة، ويدلل على دعم حكومة الاحتلال الكامل لهم من جهة أخرى.



ودعا صبري المقدسيين وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى بضرورة مواصلة شد الرحال، والرباط في ساحة الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين وعدم ترك الساحة لهم.



ولفت إلى أن التصرفات الاستفزازية للمستوطنين لن تثن المقدسيين على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك على الرغم من حجم الملاحقة الأمنية والانتهاكات اللامحدودة التي ترتكب بحقهم.





رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على أن إصرار المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بهذه الأعداد الكبيرة يعكس رغبة حقيقية بمحاولة فرض واقع جديد على الأقصى المبارك، وإظهار سيطرتهم على الأقصى وأصحاب الحق فيه.