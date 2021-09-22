عاجل

  • (رويترز) عن مصدر بالخطوط الملكية المغربية: 15 رحلة فقط ستتأثر بإغلاق المجال الجوي الجزائري

  • استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة قبل قليل في المستشفى الإستشاري برام الله

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: اقتحامات المستوطنين للأقصى تهدف لفرض واقع جديد

رام الله - دنيا الوطن
أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على أن إصرار المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بهذه الأعداد الكبيرة يعكس رغبة حقيقية بمحاولة فرض واقع جديد على الأقصى المبارك، وإظهار سيطرتهم على الأقصى وأصحاب الحق فيه.

وأوضح صبري أن قطعان المستوطنين لا يتجرؤون على اقتحام الأقصى إلا بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ما يدلل على خوفهم من غضبة المقدسيين أصحاب الحق في المقدسات من جهة، ويدلل على دعم حكومة الاحتلال الكامل لهم من جهة أخرى.

ودعا صبري المقدسيين وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى بضرورة مواصلة شد الرحال، والرباط في ساحة الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين وعدم ترك الساحة لهم.

ولفت إلى أن التصرفات الاستفزازية للمستوطنين لن تثن المقدسيين على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك على الرغم من حجم الملاحقة الأمنية والانتهاكات اللامحدودة التي ترتكب بحقهم.

أخبار ذات صلة

استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة في المستشفى الاستشاري برام الله

استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة في المستشفى الاستشاري برام الله

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

اتفاق فلسطيني بريطاني على تمديد إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق البريطاني

راصد جوي: أول امتداد لمنخفض جوي يؤثر على البلاد مع ليلة الخميس-الجمعة

راصد جوي: أول امتداد لمنخفض جوي يؤثر على البلاد مع ليلة الخميس-الجمعة

&#34;الشعبية&#34; تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

"الشعبية" تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وعدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وعدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بقرية دير الحطب شرق نابلس

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بقرية دير الحطب شرق نابلس

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

جيش الاحتلال: سقوط طائرة مسيّرة خلال نشاط روتيني في الأراضي السورية

جيش الاحتلال: سقوط طائرة مسيّرة خلال نشاط روتيني في الأراضي السورية

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان