الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، عن قرار بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.وجاء القرار خلال اجتماع للمجلس الجزائري الأعلى للأمن، برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون.وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن "السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأضاف البيان أن "الاجتماع خُصص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم".