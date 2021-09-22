نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وعدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأربعاء، مصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية دير الحطب شرق نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية دير الحطب، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، الأمر الذي أدى الى إصابة المصور الصحفي ناصر اشتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس، وعدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.