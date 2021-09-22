الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

وأطْلَع المحافظ اللواء الطيراوي على مجمل الواقع الذي تعيشه المحافظة أمنياً وإدارياً وخدماتياً، مؤكدا أن تحقيق الأمن والأمان والمحافظة على السلم الأهلي، يتطلب تضافر الجهود من كل شرائح المجتمع وتعزيز هيبة القانون وانفاذه والتعاون المجتمعي للمحافظة على أمن وأمان المواطنين ومقدراتهم، وقطع الطريق على مخططات الاحتلال وأعوانه.



كما أطلع على وقائع وهموم حركة فتح عبر أمناء سر الأقاليم، في الأقاليم الأربعة شمال الخليل ووسطها وجنوبها ويطا، وكذلك احتياجات المواطنين التي يتلمسها أمناء السر في عملهم اليومي، وواقع الأطر الحركية والقواعد الفتحاوية.



وعبر الأخ توفيق الطيراوي عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها وما تقدمة من تضحيات وطنية على مدى تاريخ العمل الوطني، وأبناء الحركة الوطنية وفي مقدمتها فتح، مؤكداً الحرص الوطني الفتحاوي لتعزيز مكانة ودور المحافظة، مشيراً إلى أن الأمن والأمان الفردي والعام ومحاربة كل ظواهر الفلتان والتسيب، يجب أن يبقى على رأس الاهتمامات والأولويات لتحقيق صمود وثبات المواطنين على خط المواجهة الأول في محيط الحرم الإبراهيمي وكل بلدات وقرى ومخيمات المحافظة، وتحقيق العدل والإنصاف للجميع .



ووعد ببذل كل جهد مستطاع مع إخوانه في اللجنة المركزية بالمعالجة بكل السبل، ومع الأخ الرئيس باعتبارة رأس النظام والقادر على معالجة التحديات الكبيرة التي نواجهها.



رام الله - دنيا الوطنالتقى اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بمحافظ الخليل اللواء جبريل البكري في مقر المحافظة في الخليل، بحضور نائب أمين سر المجلس الاستشاري فهمي الزعارير وأمناء سر أقاليم المحافظة، تم خلال اللقاء تدارس الواقع العام والتحديات والاحتياجات التي تواجهها محافظة الخليل وتحتاجها على كافة المستويات.