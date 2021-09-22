شؤون فلسطينية

فارس: قرار خمسة أسرى إداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال يتطلب من الجميع الالتفاف حوله

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنّ قرار خمسة أسرى إداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال، يتطلب من الجميع وعلى رأسهم الأسرى الإداريون، الالتفاف حول هذه الخطوة وترسيخها تدريجياً، إلى حين الوصول إلى مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها.

وأضاف فارس، أنّ هذه الخطوة تُشكّل إحدى المسارات الهامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، "وهذه كانت دعوتنا المتكررة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال بعمليات تصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، واستهدافها للفاعلين في المجتمع الفلسطيني." ودعا مجددًا إلى دعم هذه الخطوة بكافة الوسائل المتاحة، وفضح سياسة الاحتلال التي حاولت وما تزال لشرعنة الاعتقال الإداريّ التعسفي.

وكان خمسة أسرى قد أعلنوا مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، ويوسف قزاز، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي، وعايد دودين.

يذكر أن مواجهة الاعتقال الإداريّ مستمرة بكافة الوسائل النضالية، وأبرزها الإضراب عن الطعام الذي شكّل وما يزال أبرز هذه الوسائل، حيث يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام منهم من مر على إضرابه الشهرين، وهم: كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، ورايق بشارات، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر.

أخبار ذات صلة

&#34;الشعبية&#34; تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

"الشعبية" تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وعدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابة صحفي بالرصاص المعدني وعدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

أول تعليق من فتح على قرار حماس رفض إجراء الانتخابات المحلية

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

النضال الشعبي: إقرار الاحتلال توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة استكمال لبرنامج الضم

النضال الشعبي: إقرار الاحتلال توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة استكمال لبرنامج الضم

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

الطيراوي يزور محافظة الخليل ويعبر عن اعتزازه بمحافظة الخليل وأهلها

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع التعليمي

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

أبو سيف: الفن الفلسطيني بكافة أشكاله حمل القضية الفلسطينية على كافة المستويات

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

تيسير خالد يدعو المفوض العام لوكالة الغوث للتراجع عن اتفاق الاطار مع الخارجية الأميركية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بقرية دير الحطب شرق نابلس

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بقرية دير الحطب شرق نابلس

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح