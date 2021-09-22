شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: إقرار الاحتلال توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة استكمال لبرنامج الضم

النضال الشعبي: إقرار الاحتلال توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة استكمال لبرنامج الضم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اقرار حكومة الاحتلال توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة، بهدف إنشاء كنس يهودية في مستوطنات الضفة، وكذلك قرار ما يسمى "مجلس المستوطنات الأعلى"، بالاستيلاء على ما يزيد على 48 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم، بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية، تمهيداً لتخصيصها لصالح توسيع المستوطنات ، يأتي استكمالا لبرنامج الاحتلال بخطة الضم .

وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة سكرتير ساحة جنوب الضفة الغربية محمد العطاونة ، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء بمدينة الخليل اليوم الاربعاء، رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت يعمل على تطبيق خطة الاستيطان عبر تكثيف البناء وسرقة اراضي الدولة الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي التوقف الجدي أمام هذه الاجراءات بفرض اجراءات رادعة على دولة الاحتلال وباعتبار الاستيطان جريمة حرب .

وأشار العطاونة مواصلة الاحتلال اغلاق الحرم الابراهيمي وعربدات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يؤكد على دعم هذه الحكومة المتطرفة لكافة أشكال الارهاب وارهاب الدولة المنظم .

ومن ناحية اخرى رحب العطاونة بانعقاد جلسة مجلس الوزراء القادمة في محافظة الخليل ، داعيا للخروج بقرارات واضحة لدعم البلدة القديمة وسكانها وتجارها لتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

هذا وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمة وتحضيرات الجبهة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى ، واهمية ذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني كونها ذات طابع خدماتي .

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