نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بقرية دير الحطب شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنتعبر نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال اليوم على الصحفيين في قرية دير الحطب شرق نابلس وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الصحفيين والذي أدى للإصابة الزميل المصور الصحفي ناصر اشتيه برصاصة معدنية في رأسه.وتشدد النقابة على أنها ماضية بإجراءاتها في محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة مرتكبي الجرائم الاحتلالية بحق الصحفيين.وأشارت إلى أنه "لن يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب".