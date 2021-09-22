شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: حملة تنكيل الأسرى في سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الإحتلال لا زالت تقوم بحملة تنكيلية واسعة بحق الأسرى في سجن جلبوع، وتعمل على نقل أسرى قسم (5) الى قسم آخر بغرض التفتيش، علماً أنه لم يتبقى في السجن إلا قسمين فقط.

يأتي ذلك إستمراراً للحملة المسعورة التي تلت العمل البطولي لأسرى نفق الحرية، حيث أن الممارسات القمعية و الإنتقامية الاستفزازية متواصلة على مدار الساعة.

وقالت الهيئة بأن التصعيد بحق الأسرى  في معتقل (جلبوع)، يهدد الاتفاق الذي أبرم بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الإحتلال وإستخباراتها، وأن الأوضاع قد تنفجر في أي لحظة.

وتحمل الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أحداث قد تشهدها سجون ومعتقلات

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