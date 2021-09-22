شؤون فلسطينية

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني "إن الوزارة تعمل على متابعة النزلاء (السجناء) في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقدم من خلال عمل مرشدات رعاية السجناء الدعم النفسي والاجتماعي لهم إضافة لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع."

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل اختتام برنامج الإشراف المهني لمرشدات السجون الذي أقيم صباح اليوم بمدينة رام الله بالشراكة مع برنامج سواسية وهيئة الامم المتحدة للمرأة (UNDP) بمشاركة الممثل الخاص للأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيموند .

وتابع د. مجدلاني "إننا في وزارة التنمية ننطلق في العمل مع السجناء من المنظور النفسي والاجتماعي كونهم جزءاً من الفئات المهمشة التي تحتاج إلى تدخل خاصة وأن لهذه القضايا مردودات نفسية على السجناء ومحيطهم الاجتماعي والأسري.

وأضاف وزير التنمية أن الورشة تحمل أهمية خاصة لما يتبعها تغيرات ايجابية على عمل المرشدات وتطوير العمل والنهوض به مؤكداً على جهوزية الوزارة لانجاز أي تطورات أو تعديلات على الصعيد الهيكلي للوزارة و البرامج الموجهه لهذه الفئة والارتقاء بالشراكة مع مراكز الاصلاح.  

وأوضح د. مجدلاني أن فكرة انتقال الوزارة من الاغاثة نحو التنمية الاجتماعية، وتعزيز العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من تحولات في المناهج والأدوات التي تخص عمل المرشدين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومن ضمنها تعزيز العمل مع المرشدات العاملات مع السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل.  

ودعا الوزير مدراء مديريات التنمية للمزيد من الاهتمام بهذا الملف وإجراء المعالجات لأوضاع السجناء وأسرهم.

بدورها تحدثت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيموند  قائلة " إن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنزيلات والعمل على إعادة إدماجهن أثناء الاحتجاز وبعد الافراج عنهن هو المفتاح الحقيقي لإعادة تأهيلهن وذلك انطلاقاً من ادراك التمييز المضاعف الذي تواجهه النزيلات وأثره على حياتهن."

وأعربت غيموند عن سرورها بهذا الاحتفال والعمل المشترك الذي تم في هذا البرنامج، كما أشادت بدور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الناجيات من العنف والنساء في خلاف مع القانون لتعزيز وصولهن إلى العدالة.

وقد حضر حفل الاختتام محللة برامج سواسية هدى روحانا وحنان قمر مديرة برنامج سواسية عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية أنور حمام، والوكيل المساعد لشؤون المديريات خالد اطميزي، ومدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري.  



أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع

مجموعة الاتصالات توقع اتفاقية لتقديم منح دراسية لطلبة قرى الأطفال لعام 2021

مجموعة الاتصالات توقع اتفاقية لتقديم منح دراسية لطلبة قرى الأطفال لعام 2021

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم القطاع الزراعي

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم القطاع الزراعي

أبو بكر يحذر من تعتيم الاحتلال على وضع الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم

أبو بكر يحذر من تعتيم الاحتلال على وضع الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

الكيلة: صحة المواطن فوق كل شيء ولن نتوانى بتلبية واجبنا الإنساني والصحي تجاه شعبنا

الكيلة: صحة المواطن فوق كل شيء ولن نتوانى بتلبية واجبنا الإنساني والصحي تجاه شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تدعو للتوقف عن تسول الدعوة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع

وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء بمراكز الإصلاح لإعادة دمجهم بالمجتمع

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم القطاع الزراعي

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم القطاع الزراعي

أبو بكر يحذر من تعتيم الاحتلال على وضع الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم

أبو بكر يحذر من تعتيم الاحتلال على وضع الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

غنيم: النظام السياسي الشامل ركيزة ودعامة لمؤسسات قوية

غنيم: النظام السياسي الشامل ركيزة ودعامة لمؤسسات قوية

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح