سلطة جودة البيئة تعلن عن تركيب لوحات توعوية بيئية على مداخل المدن

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور عن تركيب عدد من لوحات التوعية البيئية على مداخل المدن الفلسطينية، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى المواطن وتحقيق رسائل توعوية شاملة للحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها.وجاء ذلك خلال افتتاح تركيب عدد من اللوحات التوعوية، اليوم في المدخل الغربي لبلدة بيتونيا غرب رام الله، بحضور رئيس بلدية بيتونيا م. ربحي دولة، وعدد من كوادر سلطة جودة البيئة والشركة المنفذة ـ ماركوم.وأكد المطور بان هذه اللوحات تخاطب المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية وتجنب الضرر البيئي والمحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها والارتقاء بها، مشيرا ً بان هذه اللوحات تهدف إلى نشر المعرفة التي تعزز المبادئ والقيم التي من شأنها المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي.ونوه بأن البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والمواطن شريكا أساسيا في حمايتها والمحافظة عليها، ويتطلب من الكل الفلسطيني أن يساهم في الحد من التلوث البيئي.وشكر المطور رؤساء الهيئات المحلية وطواقمها على دورهم في تعزيز العمل البيئي والتوعية البيئية مؤكدا على أهمية الشراكة الدائمة مع كافة الهيئات المحلية، مبيناً بأن اللوحات تحتوي على رسائل توعوية عن المسؤولية المجتمعية وقانون البيئة وتهريب النفايات وأهمية التبليغ عن مهربيها من أراضي دولة الاحتلال إلى أراضينا، والدعوة لبيئة نظيفة خالية من التلوث وحرق النفايات ومنع الصيد الجائر وحماية التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية وعدد من القضايا البيئية المتعلقة.