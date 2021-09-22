شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع

وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الزراعة، رياض العطاري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع لوكاس هونور، لتعزيز التعاون ودعم القطاع الزراعي الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة.

وقال العطاري، إن المذكرة تهدف للتعاون المشترك ما بين الوزارة والمؤسسة، بهدف دعم القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ أنشطة بناء وإعادة ترميم وتأهيل المنشآت الزراعية، وتحسين مصادر الدخل في المناطق الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق المصنفة "ج".

واستعرض العطاري استراتيجية الوزارة والمشاريع التي تنفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخطتها للتنمية بالعناقيد الزراعية التي تنفذ في 6 محافظات، وتقوم على أساس توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل، وخلق بيئة تسويقية، وتطوير مصادر المياه، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص العاملة بالقطاع الزراعي.

وأشار إلى أهمية تأسيس الشركة الفلسطينية– الأردنية للتسويق الزراعي في تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية، وتسويق المنتجات الفلسطينية، وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والدولية.

من جهته، أشاد هونور بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي، مؤكدا استعداد مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم نجاح الشركة الفلسطينية – الأردنية للتسويق الزراعي، ووضع خطة عمل لتنفيذ المزيد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجانبين.

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