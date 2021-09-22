وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم القطاع الزراعي





رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الاربعاء، مذكرةتفاهم مع المدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع لوكاس هونور، وذلك لتعزيز التعاون ودعم القطاع الزراعي الفلسطيني، خصوصاً في المناطق المهمشة.وقال العطاري، إن المذكرة تهدف للتعاون المشترك ما بين وزارة الزراعة ومؤسسة العمل ضد الجوع ،بهدف دعم القطاع الزراعي؛ من خلال تنفيذ انشطة بناء واعادة ترميم وتأهيل المنشآت الزراعية وتحسين مصادر الدخل في المناطق الأكثر هشاشة خصوصا في ما يسمى بالمناطق المصنفة "ج".كما استعرض العطاري استراتيجية وزارة الزراعة والمشاريع التي تنفذها في الضفة وقطاع غزة وخطتها للتنمية بالعناقيد الزراعية والتي تنفذ في 6 محافظات وتقوم على أساس توسيع الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل، وخلق بيئةتسويقية، وتطوير مصادر المياه، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص العاملة بالقطاع الزراعي.وأشار العطاري إلى أهمية تأسيس الشركة الفلسطينية – الأردنية للتسويق الزراعي في تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية وتسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والدولية.من جهته أشاد هونور بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي، مؤكدا استعداد مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم نجاح الشركة الفلسطينية – الأردنية الزراعي ووضع خطة عمل لتنفيذ المزيد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجانبين.وحضر اللقاء وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح، مدير عام المنظمات الأهلية م.أشرف عنبتاوي ،ومستشارة الوزير فاطمة ارشيد.كما حضر من مؤسسة العمل ضد الجوع مدير مكتب الضفة محمد العمايرة، ومديرة المشاريع مرفت الهيموني.