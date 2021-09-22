الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

رام الله - دنيا الوطناطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ظهر اليوم الأربعاء، ممثل ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين اولفير اوفتشا، في مكتبة برام الله، على أوضاع وتطورات القضية الفلسطينية بشكل عام، وانتهاكات الاحتلال المستمرة من خلال سياسة الاستيطان الاستعماري والتهويد في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.وأكد الأحمد على أهمية الشراكة الفلسطينية الألمانية في إطار المساعي لتحقيق الاستقرار والسلام، وأهمية دعم ألمانيا لحل الدولتين.من جانبه، أكد اوفتشا، دعم ألمانيا الكامل لحقوق شعبنا الفلسطيني، وضرورة استئناف عملية السلام لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.