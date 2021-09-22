الدائرة السياسية لمنظمة التحرير تدين اعتداء الشرطة بغزة على طلبة جامعة الأزهر لارتدائهم الكوفية

رام الله - دنيا الوطنصرح مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي "بأنه للأسف تستمر حركة حماس التنظيم الفئوي الذي لا يؤمن بالوطن بسياستها التي تخدم الاحتلال والاستمرار والمتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني".وأضاف عبد الهادي، في بيان، اليوم الأربعاء، "إن تطابق المواقف بين حماس وإسرائيل بالهجوم على رمز الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس يدل على مشروع حماس المتناغم مع صفقة القرن".وقال: "الكوفية الفلسطينية هي رمز الكرامة للشعب الفلسطيني، حيث أن العالم أجمع عرف فلسطين والثورة الفلسطينية من خلال الكوفية، ونقول لكل القوى الوطنية حان الوقت لكشف مخطط حماس بتنفيذ صفقة القرن وإنهاء منظمة التحرير الفلسطينية، خدمة لمخططها الفئوي المدان من كل أبناء شعبنا".