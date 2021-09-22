الشبيبة الطلابية والكتلة الإسلامية بجامعة الأزهر بغزة تصدران بياناً مشتركاً

أصدرت حركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية بجامعة الأزهر بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي أمس الثلاثاء.





وفيما يلي نص البيان:





انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تقتضي إعلاء مصلحة شعبنا العليا وإجلالاً لقضية أسرانا البواسل المتوهجة، وفي إطار الجهود الطيبة والحوار بين حركتي الشبيبة الطلابية والكتلة الإسلامية بجامعة الأزهر- غزة، جرى التوافق بين جميع الأطراف على تجاوز وإحتواء أحداث الجامعة ومعالجتها وتغليب مصلحة الوطن العليا على أيّ حدث مضى والعمل على إستقرار الجامعة..





وبموجب هذا التوافق يتم الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من طلبة الجامعة، والتوافق على آليات بين الأطر الطلابية بالجامعة التي من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية، وإستكمال الجهود والمتابعة لتنفيذ ما تم التوافق عليه.





وفي ختام الحوار بين جميع الأطراف تتقدم الحركتان بجزيل الشكر لكل من ساهم في درء الفتنة والعمل على احتواء الأحداث.





وختاماً فإن حركتي الشبيبة والكتلة تؤكدان على الالتزام الكامل بما تم التوافق عليه وتوفير المناخ الوطني الكامل لذلك وإلزام جميع الكوادر والطلبة به.

رام الله - دنيا الوطن