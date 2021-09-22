شؤون فلسطينية

غزة: الكشف عن تفاصيل اجتماع بين إدارة "الأزهر" وقيادة الشرطة بشأن أحداث أمس

غزة: الكشف عن تفاصيل اجتماع بين إدارة "الأزهر" وقيادة الشرطة بشأن أحداث أمس
جامعة الأزهر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً للرأي العام، بشأن الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي أمس الثلاثاء.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

عطفاً على ما حدث في جامعة الأزهر –غزة من أحداث مؤخرا وحفاظاً على استقرار هذه المؤسسة التي ينتمي لها جميع أطياف الشعب الفلسطيني فإن إدارة الجامعة وقيادة الشرطة قد تنادت لتدارس تداعيات الأحداث لوضع أسس مستقبلية تمنع حدوث أية تجاوزات قد تؤدي إلى عدم استقرار الجامعة، وقد تم التوافق على:

ان يتم ضبط العمل والأنشطة داخل الحرم الجامعي وعلى بوابات الجامعة بالتنسيق الكامل ما بين إدارة الجامعة وشرطة أمن الجامعات لضمان عدم حدوث أية إشكاليات ناتجة عن تداخل الصلاحيات ،وبما يحقق الحفاظ على الأمن والسكينة والهدوء داخل الحرم الجامعي.

كما تم التوافق على معالجة كافة الآثار المترتبة على ما حدث مؤخرا وقد تمثل ذلك في عقد اجتماع موسع  لبعض الأطر الطلابية تمخض عنه التفاهم على توفير الاستقرار  الذي توفره أنظمة الجامعة والقانون الذي  يضمن سلامة  كافة الطلبة والموظفين داخل الحرم الجامعي والقائم على الاحترام المتبادل بين الجميع على قاعدة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في الجامعة.

وفي هذا المقام تدعو إدارة الجامعة كافة الأطر الطلابية للقيام بواجبها في الحفاظ على استقرار العملية  التعليمية بالجامعة وسلامة الطلبة و العاملين  فيها .
والله ولي التوفيق،،،
إدارة جامعة الأزهر – غزة

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