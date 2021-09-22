مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية واستفزازية على مدخل اللبن الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأدى مستوطنون اليوم الأربعاء، طقوسا تلمودية استفزازية على مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وذلك بحماية من جنود الاحتلال.وقال مصادر محلية: "إن عددا من مركبات المستوطنين توقفت على المدخل الرئيسي للقرية، وقام عدد من المستوطنين بأداء طقوس وصلوات بحماية كبيرة من جيش الاحتلال الذي منع الدخول والخروج للقرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأفادت المصادر، بتواجد مركبة للمستوطنين حملت رايات يهودية، ومكبرات للصوت تم تشغيلها بهدف إزعاج الأهالي واستفزاز والمارة.