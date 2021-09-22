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عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض

عون: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز مع شركة أميركية يتناقض مع مسار التفاوض
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، معلنا عن الرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقال: "أبدينا اعتراضنا لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل مؤخراً من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأبلغ الرئيس اللبناني المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا خلال استقباله لها، أن لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري.

ولفت إلى أنه وبالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، وإعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي. 

وأوضح أن الاهتمام سيتركز خصوصا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلا عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد، مرحبا في الوقت ذاته بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية التي ستدرسها الحكومة الجديدة.

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