شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: يجب تحقيق استدامة صناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني

الرئيس عباس: يجب تحقيق استدامة صناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو.

وأشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها هيئة التقاعد في خدمة المتقاعدين، مشددا على أهمية تحقيق استدامة صناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأطلع الحلو، الرئيس عباس، على الدور الهام الذي تقوم به هيئة التقاعد الفلسطينية لتوفير الخدامات لمنتفعيها، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستثمارية التي تشارك بها بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية.

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