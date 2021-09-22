الغصين: 13 ألف عامل من متضررين العدوان ضمن برامج التشغيل المؤقت بالمرحلة المقبلة



وأضاف: "كل من يسجل كباحث عن العمل ويضع بياناته يتم استهدافه، ويتم الاختيار عن طريق نظام الكتروني بحت، وذلك بناء على معايير يتم وضعها".



رام الله - دنيا الوطنأكد إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، أن برامج التشغيل المؤقت تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هدفها تنموي؛ لتحقيق الخبرة وتطوير المهارة.وقال الغصين في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء: "سنعمل في المرحلة القادمة على توسيع الشريحة المستهدفة من العمل الذين تضرروا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والتي ستصل إلى قرابة 13 ألف عامل بمساعدة بقيمة 1000 شيكل"، بحسب وكالة (الرأي).