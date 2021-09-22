الصحة: تسجيل 16 حالة وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 44، ضواحي القدس 32، سلفيت 41، طولكرم 73، جنين 101، أريحا والأغوار 31، نابلس 143، رام الله والبيرة 93، طوباس 8، الخليل 37، بيت لحم 16، قطاع غزة 1280".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 70، ضواحي القدس 2، سلفيت 57، طولكرم 152، جنين 97، أريحا والأغوار 5، نابلس 309، رام الله والبيرة 71، طوباس 22، الخليل 21، بيت لحم 6، قطاع غزة 1305".وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، 4 حالات في نابلس، 3 حالات في أريحا، حالة في رام الله والبيرة، حالة في طولكرم.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 209 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,333,045 بينهم 633,761 تلقوا الجرعتين من اللقاح.