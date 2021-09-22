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شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/31).

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتذكير رابط كشف (2021/31):

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