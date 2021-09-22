شرطة البلديات بغزة تشرع بحملة إزالة التعديات من الشوارع الرئيسية









رام الله - دنيا الوطنشرعت شرطة البلديات بمحافظة غزة بالتعاون مع قسم النظام والانضباط ببلدية غزة وشرطة المرور بحملة لإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية في محافظة غزة بهدف تنظيمها وترتيبها .وأوضح المقدم محمد نصر مدير شرطة البلديات بمحافظة غزة، في تصريح نشر على صفحة الشرطة الفلسطينية على موقع (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة لتخفيف الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وطلاب المدارس بكل أمان وطمأنينة، وكذلك سيارات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة لتقدم الخدمات اللازمة لأبناء شعبنا.وأشار نصر أن طواقم البلدية برفقتها دورية من شرطة البلديات وعلى مدار أسبوع كامل قامت بإخطار أصحاب المحلات التجارية المخالفة لتسوية وضعهم ، وبعدها تم العمل على إزالة كافة التعديات المخالفة والبسطات العشوائية والمكاره الصحية التي كانت تسببها، حيث كانت البداية في شارع جامعة الدول العربية بحي تل الهوى.وأكد المقدم نصر أن شرطة البلديات والجهات المختصة تحرص دوماً على منع الازدحام المرورية والتعديات على الشوارع العامة والأرصفة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات ولضمان سلامتهم ، مبيناً أن هذه الحملة ستشمل كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لكي تنعم مدينتنا بالأمن والطمأنينة وتظهر بمظهر حضاري.بدورها أثنت إدارة مستشفى القدس على العمل التي قامت به الشرطة وبلدية غزة في تنظيم شارع جامعة الدول العربية وإزالة التعديات بمحيط المستشفى والتي تعيق حركة سيارات الإسعاف ووصول المرضى للمستشفى ويسببون الإزعاج للمرضى باستخدامهم مكبرات الصوت.