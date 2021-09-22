البدء بإزالة مخلفات مستودعات شركات خضير المدمرة شمال القطاع











رام الله - دنيا الوطنبدأت أعمال إزالة المخلفات الخطرة الناتجة عن تدمير وحرق مستودعات شركات خضير في شمال قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير.ومن المقرر أن يتم نقل هذه المخلفات إلى وحدة المعالجة المخصصة لهذا الغرض شرق غزة، وذلك وفق إجراءات خاصة تضمن عدم حدوث تلوث وتسرق للتربة والمياه الجوفية، بحسب ما جاء على صفحة وزارة الزراعة على موقع (فيسبوك).و يأتي المشروع ضمن تمويل الصندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وذلك بعد بذل جهود مكثفة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من أجل التنفيذ الفعلي للمشروع، نظراً للخطورة الكبيرة الناتجة من حرق مستودعات هذه الشركات التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية، حيث يساهم هذا العمل في الحفاظ على صحة الانسان والصحة العامة والبيئة.يذكر أن الجهات المشاركة في المشروع هي (وزارتي الزراعة والصحة، سلطة جودة البيئة والمياه، بلدية بيت لاهيا، مجلس النفايات الصلبة، ومنظمات حقوقية ).يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت باستهداف وحرق هذه المستودعات التي كانت تضم عشرات الأطنان من المبيدات السامة والأسمدة الكيميائية، إضافة إلى الكثير من المواد البلاستكية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.