رئيس جامعة النجاح: الرئيس ناقش مع رؤساء الجامعات تطوير قطاع التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس جامعة النجاح الوطنية عبد الناصر زيدان، أن لقاء الرئيس محمود عباس مع رؤساء الجامعات، ناقش تطوير قطاع التعليم العالي، ما يشمل البحث العلمي والمتطلبات التي يحتاجها الخريجون للالتحاق بسوق العمل، إضافة الى الدعم المالي المقدم للجامعات وطلبتها المتفوقين والمحتاجين.وأشار زيدان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاربعاء، الى أن سيادته وضع رؤساء الجامعات في تطورات المشهد السياسي الفلسطيني في ظل انتهاكات الاحتلال، والخطوات التي تقوم بها القيادة في المحافل الدولية.