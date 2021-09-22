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وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح
الرئيس الجزائري الأسبق، عبد القادر بن صالح
رام الله - دنيا الوطن
توفي اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري الأسبق، عبد القادر بن صالح، بعد أقل من أسبوع على وفاة رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أعلن بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، عن وفاة رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، عن عمر يناهز الـ(80) عامًا.

وأفاد بيان الرئاسة بأن جنازة الرئيس الراحل ستشيع غدًا الخميس، بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

ووقف مجلس الأمة الجزائري اليوم، دقيقة صمت، "ترحمًا على روح رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح".

وكان التلفزيون الحكومي الجزائري، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز (84) عامًا.

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